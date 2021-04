Medie: Målmonstret har valgt ny klub

I den seneste uge har Erling Haalands agent Mino Raiola og spillerens far Alf Inge Haaland været rundt i forskellige storklubber.

Eksempelvis blev de set i lufthavnen i Barcelona, hvor de blev hentet af nogle folk fra den catalanske storklub.

Det lader dog ikke til, at det bliver Barcelona, som løber med den norske målmaskines underskrift.

Det ser mere ud til, at det bliver Real Madrid. Det skriver den Madrid-baserede sportsavis AS, som melder, at hovedstadsklubbens direktør Jose Angel Sanchez skulle have fået den besked fra Haalands far.

Uanset ønsket fra Haaland selv, så er der nogle dele, som kan komme i vejen for et skifte til 'kongeklubben'.

Først handler det om Dortmunds manglende vilje til at sælge deres nordmand, og så kan lønnen også komme til at spille en rolle, hvis Mino Raiola begynder at presse for meget på, lyder det.

Endvidere skulle kilder i Madrid fortælle, at man ikke har lyst til at gå ind i en budkrig med klubber som Barcelona, Manchester City og Liverpool, som efter sigende også er på jagt efter Erling Haaland.

Når Real Madrid ikke vil ud med de helt store summer for en spiller som Haaland, så hænger det sammen med, at de skulle have Paris Saint Germains Kylian Mbappe som deres helt store mål til sommer, og derfor er en god portion af deres transferbudget afsat til ham.

Prisen på Haaland har der været gættet meget på i den seneste tid, hvor det forlyder, at Dortmund vil have omkring 1,3 milliarder kroner for nordmanden, hvis de skal sælge ham.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Highlights: Se Haalands hattrick i Norges storsejr over Rumænien 11. oktober 2020

Konfronteret med kæmpe-rygter: - Hvad fanden laver du?

Helt bizart: Gemte sig på toilet

Tabte kæben: Så vilde var Bendtners fester

Fisker: - Det er jeg ikke afklaret omkring