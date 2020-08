Medie: Messi vil væk - nu!

Efter den totale nedsmeltning mod Bayern München har Lionel Messi besluttet sig for at forlade Barcelona med det samme, skriver brasiliansk medie

Allerede i pausen sad den argentinske verdensstjerne og så helt opgivende ud i omklædningsrummet.

I anden halvleg skulle det vise sig kun at blive værre. FC Barcelona og Messi tabte 2-8 til Bayern München.

Det er første gang i seks sæsoner, at Barcelona ikke vinder enten det spanske mesterskab, pokalturneringen eller Champions League.

Nu har Lionel Messi besluttet sig for at forlade Barcelona med det samme. Han har spillet 731 kampe for klubben.

Det skriver det brasilianske medie Esporte Interativo, der har reporter Marcelo Bechler på plads lige ude foran Camp Nou. Samme journalist der også var den første til at fortælle om Neymars skifte til PSG i 2017.

Messi har fået nok af ledelsen og det manglende sportslige projekt i Barcelona. Han har allerede fortalt sin beslutning til klubben.

En ansat i klubben, der kender Messi godt, beretter, at han aldrig har set ham så fast besluttet på at forlade klubben som nu.

Problemet er, at Barcelona ikke har penge til nye storindkøb, efter at de tidligere har brugt flere milliarder af kroner på Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé og Antoine Griezmann, hvorefter ingen af dem har slået til.

Lionel Messi har tidligere haft en exit-klausul, som har betydet, at han kunne forlade klubben gratis. Den aftale udløb dog ifølge Sky Sports 30. maj. Da sæsonen blev forlænget grundet coronapausen, går nogle meldinger dog på, at muligheden for at kunne smutte gratis samtidig også blev forlænget.

Messi har kontraktudløb næste sommer, men tålmodigheden med Barcelona-projektet rækker tilsyneladende ikke en hel sæson mere for argentineren.

FC Barcelonas største spiller nogensinde har angiveligt besluttet sig for at forlade klubben. Foto: Manu Fernandez/Ritzau Scanpix

Også Piqué vil væk

Mens Lionel Messi endnu ikke har fortalt offentligt, at han vil væk fra storklubben, var midtstopper Gerard Piqué ikke bleg for at sætte sig selv til salg lige efter fredagens pinlige nederlag til Bayern München.

- Hvis der er brug for nyt blod for at ændre kursen, så er jeg ikke urørlig. Jeg er den første til at smutte, hvis det er nødvendigt, fordi det virker til, at vi fuldstændig har ramt bunden, sagde Piqué på direkte tv.

Ekstra Bladet har talt med journalist Luna Christofi, der beskriver situationen i Barcelona som desperat - læs mere her

Barca-træner Quique Setien er en presset mand efter fredagens historiske nederlag og CL-exit. Hør hans reaktion på kampen her. Video: AP/SNTV.

