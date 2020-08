Medie: Nye forhandlinger

Transfersagaen om Pione Sisto må siges at være en af de mest særprægede længe. Tidligere på ugen lignede han en spiller, som var tæt på at skifte til FC København, men onsdag brød forhandlingerne sammen.

Det skete angiveligt lige inden, den danske kantspiller skulle sætte sin underskrift på en kontrakt med FCK. Nu ser det ud til, at det er FC Midtjylland, der er Pione Sistos sidste mulighed for at finde en ny klub i denne omgang.

Det skriver det spanske medie El Desmarque.

Her bliver der peget på, at Pione Sistos spanske klub Celta Vigo nu må begynde processen med at forhandle med FC Midtjylland igen, hvor spanierne selvsagt vil prøve at få den samme pris for spilleren, som FCK ville give.

Endvidere kan føromtalte medie berette om, at man ikke forventer at se Pione Sisto til træning igen i Celta, og at den 25-årige spiller nu bliver i Danmark, indtil der er fundet en løsning for ham.

Derfor er det nu efter fire år i den galisiske klub ovre for Pione Sisto. Ydermere handler det tilsyneladende om at være tålmodige i Celta for at få så god en aftale som muligt.

Celta betalte selv omkring 45 millioner kroner for Pione Sisto, da de hentede ham i FC Midtjylland, og de vil derfor naturligvis prøve på at få så meget som muligt for danskeren, så tabet af den investering ikke bliver for stort. De fleste meldinger om den nuværende pris på Sisto er på omkring 22 millioner kroner.

Pione Sistos kontrakt med Celta udløber i sommerne 2021.

