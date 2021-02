Medie: PL-klub ville have Braithwaite

Se Braithwaite og Barcelona onsdag kl. 21 i Copa del Rey lige her (+)

Tilbage i november viste tre Premier League-klubber interesse for Martin Braithwaite. Både West Bromwich, West Ham og Leeds var ude efter danskeren ifølge spanske Sport.

Inden vinduet smækkede i mandag, var der igen bud efter danskeren fra West Bromwich. Det melder en anden Barcelona-avis, El Mundo Deportivo.

Klubben, der ligger næstsidst i Premier League, ville leje danskeren for at komme over nedrykningsstregen. Desuden ønskede de også en købsoption.

Den danske landsholdsspiller skal ingen vegne. Foto: Joan Monfort/Ritzau Scanpix

Braithwaite har dog ved flere lejligheder understreget, at han ønsker at blive længe i Barcelona, og heller ikke denne gang ville han væk.

El Mundo Deportivo skriver også, at danskeren er tilfreds med sine muligheder i storklubben.

'Til trods for ikke at være den ubestridte starter på Camp Nou er Braithwaite (29) tilfreds med de muligheder, som Ronald Koeman giver ham. Faktisk har Koeman selv ved mere end en lejlighed også rost det arbejde, som danskeren udfører,' skriver avisen.

Braithwaite, Messi og Barcelona spiller onsdag aften kl. 21 pokalkvartfinale-brag mod Granada.

