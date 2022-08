Medie: Real Madrid vil hente Højbjerg

Giganterne fra Real Madrid overvejer tilsyneladende at byde på Pierre-Emile Højbjerg og hente ham til Kongeklubben som erstatning for Casemiro

Kun tre danske mandlige fodboldspillere har gennem historien tørnet ud for den spanske storklub Real Madrid.

Thomas Gravesen gjorde det senest i 2006, men nu er en ny dansker muligvis på vej til den spanske hovedstadsklub.

The Telegraph skriver således, at Real Madrid-træner Carlo Ancelotti overvejer at hente danske Pierre-Emile Højbjerg til klubben som erstatning for den mangeårige midtbanegeneral Casemiro, der efter alt at dømme ligner en ny mand i kriseramte Manchester United.

27-årige Højbjerg har været mere eller mindre fast mand i Tottenham siden skiftet fra Southampton i 2020.

Højbjerg hoppede højt, da han scorede for Tottenham i weekenden - måske hans sidste mål for Spurs, hvis Ancelotti kan overtale ham til et skifte. Foto: Glyn Kirk/Ritzau Scanpix

Konkurrencen om spilletid på Spurs-midtbanen er dog intensiveret efter tilkomsten af både Rodrigo Bentancur i januar og senest Yves Bissouma denne sommer.

Og hvis Ancelotti kan love Højbjerg fast spilletid i Real Madrid, kan danskeren måske overtales til et skifte - spilletid er altafgørende i disse måneder før VM i Qatar til november.

Indtil videre har Højbjerg dog ikke haft grund til bekymring. Han har nemlig spillet samtlige 90 minutter i de to første Premier League-runder i denne sæson.

I videoen over artiklen kan du se Højbjergs scoring mod Chelsea i søndags.

Stor fan

Det er ikke første gang, at Carlo Ancelotti har Højbjerg i tankerne.

I sin tid som manager i Everton var den italienske supertræner uhyre tæt på at hente danskeren til Merseyside og Goodison Park i 2020.

Carlo Ancelotti har ikke glemt sin fascination af danske Pierre-Emile Højbjerg. Foto: Kai Pfaffenbach/Ritzau Scanpix

Buddet var accepteret af Højbjergs daværende arbejdsgiver, Southampton, og kun en forhandling af hans personlige vilkår manglede.

Men så kom en anden trænergigant, José Mourinho, ind fra højre og nuppede Højbjerg til Tottenham for næsen af Ancelotti.

Som den store Højbjerg-beundrer, Ancelotti er, har han ikke glemt den danske stjernes kunnen på græstæppet, og nu har han små to uger til at overbevise Tottenham-generalen om et skifte til de forsvarende Champions League-vindere fra Madrid.

