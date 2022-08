Medie: River Braithwaites kontrakt over

En lang skadespause og et trænerskifte har ændret Martin Braithwaites tilværelse i FC Barcelona til en position, hvor han ikke indgår i planerne.

Da danskeren gjorde comeback i starten af året mod Athletic Bilbao, hed træneren Xavi Hernandez, men siden har han blot givet danskeren yderligere ti minutters spilletid i ligaen.

Nu er han udeladt af holdets træningstur til USA, og Xavi har også givet ham besked om, at han ikke indgår i planerne for den kommende sæson.

Alligevel har angriberen længe fastholdt, at han fortsat vil blive i klubben, men nu tyder det på, at landsholdsspilleren og FC Barcelona er nået frem til en løsning.

Således skriver SPORT, at Martin Braithwaite og FC Barcelona er meget tæt på at blive enige om, at danskeren får sin aftale, der løber frem til 2024, ophævet.

De skriver videre, at de er tæt på en økonomisk aftale, som Martin Braithwaite tager med sig ud af FC Barcelona sammen med en tilværelse som kontraktfri. Det er den løsning, som klubben og danskeren er nået frem til, efter det ikke lykkedes Barca at sælge ham.

Getafe og Rayo Vallecano har ellers begge henvendt sig på Braithwaite, men nu forventes det, at han tager til udlandet med en god økonomisk aftale i bagagen efter bruddet med FC Barcelona, skriver SPORT.

Det forventes også, at samarbejdet mellem Martin Braithwaite og FC Barcelona ikke længere eksisterer, når resten af truppen vender retur fra træningslejren i USA.

Martin Braithwaite, 31 år, kom til FC Barcelona fra Leganés i vinteren 2020, og han har siden optrådt mere end 50 gange for klubben og scoret ti mål. Det bliver dermed også facit, hvis SPORT's oplysninger holder stik.