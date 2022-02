Medie: Scorer vanvidsløn

Det har længe ligget i kortene, at franske Kylian Mbappe smutter til Real Madrid, når hans kontrakt med PSG udløber til sommer.

Og nu er superstjernen og den spanske hovedstadsklub blevet enige om de økonomiske forhold.

Det skriver tyske Bild, der har snuset sig frem til, at angriberen kan se frem til en seriøs lønforhøjelse, når han trækker i Los Blancos' hvide trøje.

I Paris henter Mbappe i omegnen af 164 mio. kroner om året. Ikke nogen dårlig hyre, men beløbet blegner en anelse sammenlignet med den løncheck, som venter i Madrid.

Således skriver det tyske medie, at den 23-årige franske landsholdsangriber kan se frem til en årsløn på svimlende 350 mio. kroner, når han underskriver kontrakten med Real Madrid.

Et beløb, der vil gøre ham til verdens bedst betalte spiller foran navne som de nuværende holdkammerater i PSG Lionel Messi og Neymar.

Allerede i sommer forsøgte Real Madrid at kapre Kylian Mbappe, men dengang nægtede PSG-ledelsen at slippe stjernen, selvom spanierne var parate til at smide 1,5 mia. kroner for spilleren, der blot havde et år tilbage af kontrakten.

Dengang nægtede pariserne, selvom Mbappe havde gjort det klart, at han var klar til at prøve lykken i sin drømmeklub.

- Jeg bad om tilladelse til at forlade klubben, fordi jeg ønskede, at klubben sikrede sig en overgangssum, så de kunne hente en kvalitetserstatning. Klubben har giver mig meget, og jeg har altid været lykkelig, har angriberen siden fortalt om det kuldsejlede klubskifte.

