Medie: Sisto afviste Premier League-oprykkere

Pione Sisto kunne have fået debut i Premier League i weekenden. I hvert fald havde han haft muligheden for det, hvis han havde takket ja til et tilbud fra det engelske.

I sidste uge skrev A Radio Galega, at Pione Sisto havde afslået et tilbud fra en unavngiven Premier League-klub. Nu har det spanske medie Marca sat navn på.

Således mener mediet at vide, at det var Aston Villa, som Pione Sisto ikke ville skifte til.

Aston Villa skulle angiveligt havde lagt et bud på 75 millioner kroner til Celta Vigo, som gerne ville afskibe Sisto. Danskeren sagde dog nej, selvom han selv ville få en markant lønstigning.

Dermed havde Aston Villa ikke noget dansk islæt på holdet, som åbnede Premier League med et nederlag på 3-1 til Tottenham.

Aston Villa købte 12 spillere i transfervinduet, der for de engelske klubber nu er lukket.

