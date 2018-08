Medie smider transferbombe: United-stjerne er enig med Barça

Det er kun to år siden, at Paul Pogba vendte 'hjem' til Manchester United, hvor han har fået sin fodboldopdragelse, efter fire år i italienske Juventus.

Franskmandens comeback til Old Trafford har dog budt på både op- og nedture, og i foråret havde Pogba blandt andet svært ved at imponere José Mourinho nok til at få en plads på holdkortet.

Efter et flot VM i Rusland er Pogba så blevet et varmt navn blandt flere europæiske topklubber, og spillerens agent, Mino Raiola, skulle angiveligt være opsat på at få midtbanestjernen væk fra Manchester United.

En af de mere seriøse bejlere er efter sigende spanske FC Barcelona, der ifølge Sky Italia mandag fik afvist et bud på 50 millioner pund plus Yerry Mina og Andre Gomes.

Interessen for et skifte skulle dog være gengældt i Pogba-lejren, der ifølge det spanske medie Mundo Deportivo er nået til enighed med FC Barcelona om en aftale til 2023, der vil kunne komme til at indbringe Pogba svimlende 100 millioner pund i løbet af den femårige-periode. Manchester United skulle dog stadig være afvisende overfor et salg.

Paul Pogba er noteret for 95 kampe i Manchester United-trøjen.

Se også: Vil væk fra Real Madrid - nu strejker desperat stjerne

Se også: Courtois bliver væk fra Chelsea - på visit i Spanien

Se også: Vilde Vidal: Vil vinde Champions League tre gange med Barca