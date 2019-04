Medie: Storklub tilbyder vanvittig løn til United-stjerne

Det spanske medie AS skriver lørdag, at Manchester United-stjernen Paul Pogba er blevet enig med Real Madrid. Angiveligt er det nu kun de to klubber, der skal blive enige

Real Madrid har ikke lagt skjul på, at denne sommer kan blive en potent en af slagsen for den spanske storklub, der jagter superstjerner til truppen.

Manager Zinedine Zidane har kastet sin kærlighed på flere potentielle emner. Og det er angiveligt ikke Christian Eriksen, der topper den liste på trods af vedvarende rygter.

For franske Paul Pogba er angiveligt den første stjerne i rækken, som Real Madrid gerne ser i den spanske hovedstad.

Ifølge det spanske medie AS er man faktisk så langt i processen, at Pogba og Real Madrid er blevet enige om en årsløn på 12 millioner euro... om året! (knap 90 millioner kroner, red.).

Nu kræver det så, at Manchester United og Real Madrid kan blive enige om en pris for franskmanden, der ifølge mediet har bedt sin engelske arbejdsgiver om at få lov til at forlade klubben til fordel for spanierne.

Foto: Ritzau Scanpix/OLI SCARFF

Ifølge mediet har flere United-spillere de seneste uger stukket til Pogba i omklædningsrummet, når det kommer til rygterne om Real Madrid. 'Hvis du skifter så, så glem ikke mig' og 'husk at invitere mig, når du spiller på Bernabeu' er angiveligt kommentarer, der er fløjet i retningen af franskmanden fra holdkammeraterne, der altså også har lagt mærke til fremtidsspekulationerne.

Forhandlingerne mellem de to klubber kan dog vise sig at blive det helt store stridspunkt, og AS mener at vide, at Real Madrid er klar til at smide den upopulære waliser Gareth Bale med i handlen i håbet om at bringe prisen for Pogba væsentlig ned.

Bales afsked med Madrid vil efterlade større rum på lønningsbudgettet og dermed give plads til netop en spiller som Pogba.

Det kommer vi alle nok til at høre meget mere om de næste måneder...

Barca-profil afslører: - Real Madrid ville have mig

Se også: Madrid-legende: - Hellere Eriksen end Pogba

Se også: Bendtner afslører: - Gammel for første gang