Medie: Superstjernen vil væk

Der er lagt op til en interessant sommer i Real Madrid, hvor man angiveligt har flere forskellige transferplaner i støbeskeen.

Kylian Mbappé har på rygtebasis været meldt på vej til Madrid længe, men ifølge den spanske avis AS bliver den 22-årige franskmand måske ikke den eneste superstjerne, som Real Madrid vil forsøge at hente til sommer.

Ifølge AS er Robert Lewandowski således kommet ind i Real Madrids overvejelser, da klubben har vurderet, at det rent økonomisk ikke vil være muligt at hente Erling Haaland, som jagtes af en række storklubber.

- Hvad Lewandowski angår, så erfarer AS, at polakken fortsat står fast på idéen om at holde sine muligheder åbne, i forhold til at afslutte karrieren som Real Madrid-spiller. Ifølge spillerens omgangskreds ser der igen ud til at være muligheder for Real Madrid, hvis klubben ikke henter Haaland, skriver AS.

Robert Lewandowskis kontrakt med Bayern München udløber i sommeren 2023, men ifølge AS har den polske stjerneangriber besluttet sig for at forlade Bayern München allerede efter denne sæson. AS skriver, at Bayern München står i en dårlig forhandlingssituation til sommer, hvor Lewandowski har ét år tilbage af sin kontrakt.

Bommert bag rattet: Konen SKAL køre

Helt skør trænerjubel: Amok med hunden