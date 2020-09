Medie: Tæt på kæmpe skifte

Ousmane Dembélé er tidligere blevet rygtet til Manchester United, og nu skulle et skifte være under opsejling.

Det er den spanske avis, AS, der melder i dag, at franskmanden nærmer sig en transfer til Old Trafford.

Tidligere har der været været tale om, at Ousmane Dembélé ville koste omkring 100 millioner euro, ca. 744 mio. kroner, men nu er Barcelona villige til at acceptere bud på omkring 50-60 millioner euro.

Grunden til, at Barcelona sænker prisen kraftigt, er, at Ronald Koeman vil have Memphis Depay, og pengene fra salget af Ousmane Dembélé skal bruges på den hollandske kantspiller.

Avisen erfarer, at Ousmane Dembélé er meget tæt på at gennemføre sit skifte til De Røde Djævle.

