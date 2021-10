Medie: Tidligere dansk U21-landstræner bliver midlertidig Barcelona-træner

Albert Capellas har en fortid som assistent i Brøndby og U21-landstræner for Danmark. Nu skal han angiveligt stå i spidsen for Barcelona

Den enes død, den andens brød.

Albert Capellas, der er tidligere dansk U21-landstræner, står over for karrierens største opgave, når han de kommende uger skal stå i spidsen for FC Barcelona, indtil en afløser for Ronald Koeman er på plads.

Det fortæller radiostationen RAC 1 ifølge den Barcelona-baserede avis SPORT.

Det var ellers forventningen, at reserveholdets træner, Sergi Barjuan, skulle klare ærterne i den korte periode, men valget er i stedet faldet på 54-årige Capellas, lyder det

I juli sagde spanieren op hos DBU, hvor han havde været ansat som U21-landstræner i to år, fordi Barcelona lokkede med et job som akademidirektør. Han blev erstattet af Jesper Sørensen.

Albert Capellas i samtale med Kasper Hjulmand under en landsholdsudtagelse i Parken. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Der er dog ingen chance for, at et par gode præstationer kan sikre jobbet permament for Albert Capellas. Den klare forventning i Spanien er, at Barcelona-legenden Xavi overtager jobbet, når han er løst fra sin kontrakt i Qatar-klubben Al-Sadd.

Inden Capellas blev udnævnt til dansk ungdomslandstræner, var han både assistent- og ungdomstræner i Brøndby. Han blev hyret ind som assistent under Thomas Frank, men stoppede i klubben i 2016. På daværende tidspunkt var han U17-træner.

Han flyttede dengang tilbage til Barcelona, men fik jobbet som U21-landstræner i juni 2019.