Medie: To klubber jagter ham

Det er ikke mange minutter, Martin Braithwaite har fået på grønsværen i 2022. Ja, faktisk har han kun spillet 22 minutter for FC Barcelona, siden han kom tilbage fra en skadespause i januar.

Af den grund er hans fremtid i FC Barcelona hyppigt omdiskuteret, og nu skriver SPORT også, at det meget vel kan blive til et sommerskifte for Braithwaite.

Ifølge den spanske sportsavis har FC Barcelona dog ikke planer om at sælge danskeren denne sommer. Klubben vil gerne udleje ham for 2022/23-sæsonen, så han kan få spilletid og stige i værdi, inden han kan blive solgt i sommeren 2023.

I den forbindelse har to klubber efter sigende også allerede forhørt sig hos FC Barcelona om muligheden for at leje Braithwaite. Der er tale om Valencia og Celta Vigo, der begge tidligere har haft succes med at have danskere i truppen.

Valencia har længe haft et godt øje til den 30-årige angriber, og så sent som i sommer skal have budt på Braithwaite uden held.

Hos Celta Vigo kan den danske hurtigløber indgå i en form for byttehandel, spekulerer SPORT. FC Barcelona skal være interesseret i galicernes venstre back Javi Galan, og derfor kunne Braithwaite sendes den anden vej på en lejeaftale.

Martin Braithwaite, 30 år, har kontraktudløb i FC Barcelona i sommeren 2024. Han har scoret 10 mål på 58 kampe for klubben.