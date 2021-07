Medie: Vil forene danske EM-stjerner i Spanien

Målet er klart.

José Bordalás vil hente Braithwaite ind som Valencias nye spidsangriber.

Det skriver den spanske avis Marca.

Selvom den danske angriber kun har fået småt med spilletid i FC Barcelona, så mener den tidligere Getafe-træner, at han er den ideelle angriber til hans nye projekt i Valencia.

Derfor har han gjort det klart for ledelsen i den sydspanske klub, at Martin Braithwaite er øverst på hans ønskeliste, skriver det spanske medie, der dog også understreger, at der lige nu ikke er nogen forhandlinger i gang.

José Bordalás er stor fan af den danske landsholdsangriber, der lige nu viser sig flot frem ved EM, og ifølge Marca prøvede han allerede at lokke ham til fra Leganes til Getafe, som han har været træner for siden september 2016 og frem til nu, hvor han overtager tøjlerne i Valencia fra 1. juli.

Danskerens pris er dog en forhindring, da FC Barcelona håber at få en god sjat af de godt 135 millioner kroner, de gav for ham i sin tid, tilbage.

Hvis det alligevel lykkedes Valencia at hente Braithwaite, så vil det være tiltrængt for klubben, der netop har vinket farvel til den farlige franske angriber Kevin Gameiro.

Skulle overgangen blive til noget, vil Martin Braithwaite være den blot tredje dansker i klubben. Frank Arnesen spillede der 1981-1983, mens Daniel Wass fortsat er i klubben og har kontrakt et år mere.

