Medie: Vil hente Braithwaite

Lørdag forlød det i den spanske sportsavis Sport, at vejen til førsteholdet kunne blive lidt kortere for Martin Braithwaite i FC Barcelona, hvis både Memphis Depay og Pierre-Emerick Aubameyang forlader klubben, inden transfervinduet lukker.

Men det ændrer ifølge samme medie ikke på, at FC Barcelona ønsker at sende danskeren ud af bagdøren, selvom han har to år tilbage af sin kontrakt. Og nu skulle La Liga-klubben RCD Mallorca have kastet deres kærlighed på danskeren.

Det skriver avisen Diario de Mallorca.

I første omgang skulle RCD Mallorcas træner Javier Aguirre ønske at hente Braithwaite på en lejeaftale, så de to kunne blive genforenet. Den mexicanske træner stod nemlig i spidsen for Leganés i en periode.

FC Barcelona skulle ikke ønske at stille sig i vejen, hvis Martin Braithwaite ønsker at skifte til ferieøen, men ifølge Diario de Mallorca kan det blive en kompliceret proces at få overtalt danskeren, da han skulle have høje lønkrav.

Samtidig har Martin Braithwaite længe gjort det klart, at han ikke har det store ønske om at forlade FC Barcelona denne sommer, selvom klubben har lagt stort pres på danskeren. Blandt andet ved at undlade at give ham et rygnummer.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs om Braithwaites holdkammerat Andreas Christensen og om forældrene, der løj om hans alder.