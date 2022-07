Medier: Braithwaite vraget til USA-tur

Kald det et tydeligt vink med en vognstang.

Der er i hvert fald ingen tvivl om, hvor Martin Braithwaite er placeret i hierarkiet hos cheftræner Xavi i FC Barcelona.

Martin Braithwaite har ligesom fire øvrige holdkammerater fået besked på at finde en ny klub, og derfor bliver de droppet til træningslejren i USA.

Mandag stødte Braithwaite til Barcelona-truppen efter veloverstået ferie, men der er ikke positive udsigter til at få en plads i truppen blandt Xavis udvalgte.

Martin Braithwaite kan have scoret sit sidste mål for Barcelona. Cheftræner Xavi har ikke danskeren med i sine fremtidsplaner. Foto: Joan Monfort/Ritzau Scanpix.

Både Mundo Deportivo og AS slår fast, at danskeren bliver fravalgt, når Barcelona lørdag rejser på træningslejr til USA.

I lighed med Samuel Umititi, Oscar Mingueza, Riqui Puig og Neto skal danskeren ikke med til Guds eget land for at forberede sig frem på sæsonstarten.

Signalet er klart og tydeligt til de fem spillere: I skal se at finde jer en anden klub. Fremtiden foregår på ingen måder i Barcelona.

Martin Braithwaite lader ikke til at lade sig påvirke af alle de signaler, der er kommet over det seneste halve år om hans fremtid i Barcelona.

Så sent som for én måned siden i den danske landsholdslejr slog han fast, at han fortsætter i klubben, hvor han har to år tilbage af sin aftale.

Han har også fuldstændig afvist en lejeaftale i den kommende sæson.

Martin Braithwaite, der har afvist et lejeophold, kan gå en svær fremtid i møde, hvis ikke han skifter klub. Foto: Lars Poulsen.

Barcelona har sat et prisskilt på 60 mio. kr. for Braithwaite, der lader til at være parat til at spille højt spil om sin fremtid

Han har en aftale til 2024 og har hidtil virket meget stålsat på at fortsætte i klubben.

Det kan i værste fald ende med at koste den 31-årige angriber en plads i den danske VM-trup, der ventes at rejse til Qatar 15. november.

Landstræner Kasper Hjulmand har slået fast, at det handler om spilletid på klubholdet for alle kandidaterne i efteråret, fordi der ikke er særlig lang forberedelse til VM.

Danmark har således kun én uge fra afrejse til den første kamp mod Tunesien. Den kamp spilles 22. november.

