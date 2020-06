Medier: Braithwaites træner bliver fyret

Barcelona har blot hentet én sejr i klubbens tre seneste kampe, og med seks runder tilbage af sæsonen ligner Real Madrid favoritten til at vinde det spanske mesterskab.

Barcelona smed søndag to point, da nedrykningstruede Celta Vigo udlignede til 2-2 i slutminutterne. Efterfølgende endte cheftræner Quique Setien angiveligt i et skænderi med flere Barcelona-spillere, der var utilfredse med chefens beslutninger.

En kort fornøjelse

Og ifølge Goal.com og ESPN vil Barcelona-ledelsen fyre Quique Setien som cheftræner efter denne sæson, medmindre tingene begynder at ændre sig ganske snart.

Setien blev i januar hentet ind som erstatning for Ernesto Valverde, der i januar blev præsenteret for en fyreseddel. Setien fik en kontrakt frem til sommeren 2022, men som det ser ud nu, bliver det altså ikke til mere end et halvt års tid som cheftræner på Camp Nou.

Spillerne har meget magt i den katalanske klub, og flere fremtrædende spillere finder Setiens taktiske dispositioner for forvirrende og ulogiske. Assistenttræneren Eder Sarabia har også vakt vrede blandt Barcelona-spillerne.

De to navne, der primært har været kædet sammen med jobbet som cheftræner i Barcelona, er klublegenderne Xavi og Ronald Koeman.

Læs meget mere om spillet i kulisserne i den danske Superliga i 'Superligaen Indefra' lige her (+)

Se også: Regeringen i mindretal: Nægter at åbne for tilskuere

Se også: Nu er kæmpehandel officel!

Se også: Stjernen var rasende: Ballade i Barca-omklædningsrummet