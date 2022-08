Medier: Dolberg på vej til spansk storklub

Kasper Dolberg kan meget snart blive klubkammerat med landsholdskollegaen Thomas Delaney.

Flere spanske medier blandt andet Marca og Diario de Sevilla melder danskeren på vej til storklubben Sevilla.

Det stemmer overens med Ekstra Bladets oplysninger.

Kasper Dolberg skulle angiveligt stå øverst på Sevillas fodbolddirektør Monchis ønskeliste, efter det hverken lykkedes klubben at hente Almerías Umar Sadiq eller Elches Lucas Boyé.

Der bliver arbejdet på at lave en en etårig lejeaftale med Kasper Dolberg, der også indeholder en købsoption, så Sevilla senere kan gøre transferen permanent.

Landsholdsangriberen skulle angiveligt lande med et fly i Sevilla senere onsdag for at færdiggøre aftalen.

Kasper Dolberg skiftede til OGC Nice fra Ajax Amsterdam i 2019.

Hans præstationer for Ligue 1-klubben har været svingende, og i den kommende sæson er der ikke udsigt til fast spilletid for den 24-årige angriber.

Dolberg har været helt ude af kamptruppen i Nices fem første kampe, men det skyldes dog primært den skulderskade, som danskeren pådrog sig under landsholdssamlingen i sommeren.

Kasper Dolberg har endnu to år tilbage af sin kontrakt med OGC Nice.

