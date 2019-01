Medier enige: PSG-stjernen skifter til FC Barcelona

Længe har rygterne floreret, og nu skulle den være god nok.

Paris’ midtbane-motor Adrien Rabiot, hvis nuværende kontrakt udløber om seks måneder, skifter efter sommerferien til La Liga og FC Barcelona på en fri transfer.

Det beretter flere internationale såvel som nationale medier heriblandt The Guardian og Marca.

Franskmanden får en guldrandet kontrakt, der spænder over fem år, hvor ugelønnen lyder på lidt over 1,4 millioner kroner.

Tilbage i 2016 var Rabiot en vital del af Paris- drømmehold. Foto: Thibault Camus

Derudover får den 23-årige en sign-on fee på 75 millioner kroner.

Rabiot har været i den franske hovedstadsklub siden 2012, hvor det var forventet, at han skulle styre midtbanen i mange år frem, men et formsvigt har sendt ham væk fra startopstillingen.

Og nu skal han således forsøge at få skub i karrieren igen, når han efter sommerferien indtager mægtige Camp Nou.

Med Rabiots afgang får Paris plads i lønbudgettet til at sætte alle sejl ind efter den hollandske vidunderdreng Frenkie de Jong, der har gjort kometkarriere i Ajax Amsterdam. Hvis rygterne taler sandt, skal klubben slippe lidt over en halv milliard kroner for at få ham til Frankrig.

Ingen af klubberne har endnu officielt bekræftet Rabiot-skiftet.

