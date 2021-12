Medier: Køber stjerne for 409 millioner kroner

Storklubben er i knæ, men ser nu ud til at blive forstærket i vinterens transfervindue.

Cheftræner Xavi får angiveligt Ferrán Torres som ny tilføjelse til sin Barcelona-trup fra Manchester City.

Det skriver flere medier - heriblandt Barcelona-avisen Mundo Deportivo, transferjournalist Fabrizio Romano og Sky Sports.

Den spanske klub, der ellers er hårdt ramt på økonomien, kommer til at betale 55 millioner euro - svarende til 409 millioner kroner - for den 21-årige spanier, skriver Fabrizio Romano. Desuden er der mulighed for bonusser på ti millioner euro.

Mundo Deportivo beretter, at Barcelona først kan registrere Torres i en kamptrup, når andre spillere har forladt klubben. Derfor arbejder Barça på at fremskynde processen med at komme af med spillere.

Ferrán Torres kom til Manchester City i sommeren 2020 fra Valencia og har spillet 43 kampe for Pep Guardiolas mandskab med 16 mål til følge.

Under sommerens EM-slutrunde fik han spilletid i alle Spaniens seks kampe, hvor han optrådte både på kanten og som angriber.