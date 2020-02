Medier med vild anklage: Betalte Barça for chikane mod Messi?

Radiostation hævder, at storklubben stod bag chikane mod egne spillere. Nu truer Barcelona med retssag

FC Barcelona har betalt et firma for at bagtale og nedgøre Lionel Messi og andre af klubbens egne stjerner på sociale medier.

Sådan lyder den voldsomme og dybt bizarre anklage fra radiostationen Cadena Ser, der mandag formiddag fremsatte en række voldsomme påstande om den catalanske storklub, som har sat FC Barcelona på den anden ende.

Sammen med avisen El Confidencial hævder Cadena Ser, at FC Barcelona har betalt firmaet I3 Ventures for at skrive negativt om en række nuværende og tidligere stjerner på forskellige sociale medier.

Det skal blandt andet dreje sig om Xavi, Gerard Piqué, Carles Puyol og ikke mindst stjernen over dem alle, argentinske Lionel Messi.

El Confidencial skriver, at I3 Ventures har adgang til flere hundreder konti på forskellige sociale medier. Konti, som firmaet har benyttet til at sprede negative kommentarer om Barcelona-stjerner. Angiveligt skal Josep Maria Bartomeu, der har været klubpræsident siden 2014, have draget fordel af denne mærkværdige praksis

Medierne hævder, at 'online-mobningen' begyndte i 2017, og blandt andet blev rettet mod Lionel Messi, da han trak underskrivelsen af en kontrakt-forlængelse i langdrag.

Siden blev parterne enige, og Messi underskrev en ny kontrakt, der løber til slutningen af næste sæson.

Beskyldningerne bliver blankt afvist på FC Barcelonas hjemmeside.

- Vi afviser, at vi har betalt for tjenester i forbindelse med konti på de sociale medier, hvor der er bragt negative eller nedværdigende kommentarer omkring personer eller grupper, der er relaterede til klubben, lyder fra FC Barcelona, som dog erkender at have forbindelse til I3 Ventures.

- Det er en leverandør, som ikke har relation til de nævnte konti. Hvis det viser sig, at der er en sammenhæng, vil vi straks afbryde samarbejdet og indlede retslige tiltag.

Til gengæld indrømmer klubben, at man har betalt for tjenester, der analyserer, hvad der skrives om klubben på sociale medier.

- Vi forsøger med disse tjenester at bevare klubbens rygte og renommé. Men også af hensyn til de personer, som er tilknyttede klubben. Det drejer sig om spillere, sponsorer, bestyrelsesmedlemmer og andre medlemmer.

FC Barcelona er dog allerede nu klar til at anlægge sager mod Cadena Ser og El Confidencial.

- Klubben kræver en omgående korrektion af det offentliggjorte materiale, og vi forbeholder os retten til at tage retslige skridt mod dem, der blander klubben ind i denne sammenhæng, lyder truslen fra Camp Nou.

