Medier: Nyt vanvidsbud på superstjernen

Real Madrid bød forleden ifølge en lang række internationale medier i omegnen af 160 millioner euro på Kylian Mbappé, men det blev pure afvist af Paris Saint-Germain.

Den spanske storklub har imidleritd ikke opgivet jagten på den 22-årige superstjerne. Ifølge Le Parisien er Real Madrid nu klar til at øge deres bud med 20 millioner euro - altså til hele 180 millioner euro. Det svarer til godt og vel 1,35 milliarder kroner.

Også Sky Sports skriver, at Real Madrid har givet et forøget bud - de melder dog om et bud på 1,28 milliarder.

Det er præcis det beløb, som PSG for godt tre år siden købte Kylian Mbappe for fra AS Monaco.

Kylian Mbappé har spillet fire år i Paris Saint-Germain, men han har blot et enkelt år tilbage af sin kontrakt med storklubben. Derfor er det også opsigtsvækkende, at Real Madrid tilsyneladende er klar til at købe ham for mere end en milliard kroner, i og med han kan hentes kvit og frit næste sommer.

Spørgsmålet er, om 1,35 milliarder kroner er nok til at få PSG til at takke ja til tilbuddet nu. De har selv åbnet for at sige farvel til angriberen denne sommer.

- Men vi holder ikke nogen tilbage. Hvis der er nogen, der vil væk, og vores krav bliver imødekommet, så vil vi se på det. Men vi har skabt en drøm med vores spillere denne sommer, og vi vil ikke lade nogen ødelægge den drøm. Vi anser buddet fra at være langt fra den værdi, som Kylian har i dag. En del af dette beløb vil også ryge videre til Monaco, og vores vurdering er, at buddet ikke er tilstrækkeligt, sagde sportschef Leonardo til RMC Sport forleden dag.

Real Madrid sluttede i sidste sæson som nummer to i La Liga, hvor bysbørnene fra Atletico Madrid vandt det spanske mesterskab.