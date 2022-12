Medier: Stjerne færdig i storklub

I august skiftede Isco til Sevilla, men nu er det allerede slut.

Det skriver flere spanske medier - heriblandt Cadena Ser og El Partidazo de Cope.

'Spilleren fra Malaga vil ikke opfylde sin toårige kontrakt, han havde underskrevet med Sevilla-holdet og forlader klubben kun fire en halv måned efter sin underskrift,' skriver Cadena Ser.

På tirsdagens pressemøde blev cheftræner Jorge Sampaoli spurgt til den spanske spiller.

- For at være ærlig med hensyn til Isco, så er det ikke en situation, jeg virkelig er involveret i. Min rolle som træner er at se, hvem jeg har til rådighed og implementere et system.

- Isco har gode evner og har vist det gennem hele sin karriere, men beslutningen om, hvem der kommer ind, og hvem der går, er ikke op til mig, det er klubben, lyder det fra cheftræneren.

30-årige Isco har spillet 19 kampe for Sevilla og nåede at score et mål. Det var på hjemmebane i Champions League mod FCK.