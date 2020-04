Medier: Storklub overvejer dansker

I Sevilla er der brug for en ny højre back, og den spanske storklub har angiveligt et godt øje til en dansker.

Således skriver aviserne El Desmarque Sevilla og Estadio Deporte, at Joakim Mæhle fra belgiske Genk er et emne i klubben, der aktuelt er nummer tre i La Liga.

Det er ikke første gang, at Sevilla viser interesse i den 22-årige back, og også i sommer var der rygter om, at klubben lurede på Mæhle. Danskeren endte dog med at blive Genk, men for nylighar den tidligere AaB-back også selv åbnet for et skifte væk fra belgiske Genk.

- Jeg føler, at klubben og jeg er enige om fremtidsplanerne. Det er ikke meningen, at jeg skal være her helt til sommeren 2023, sagde Mæhle til Nordjyske i weekenden.

Men selvom Mæhle er et emne i Sevilla, står en anden back øverst på ønskelisten ifølge aviserne. Klubbens sportschef, Monchi, er nemlig meget interesseret i Alessandro Florenzi, som i øjeblikket er udlejet fra Roma til Valencia.

Tidligere har Joakim Mæhle også været rygtet til Premier League og Serie A.

