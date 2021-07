Medier: Super-stjerne tæt på storklub

Flere internationale medier rapporterer, at Sergio Ramos er på vej til PSG

Alt tyder på, at den spanske forsvarsspiller Sergio Ramos er lige på kanten af at underskrive en kontrakt med franske PSG.

Journalist ved RMC Mohamed Bouhafsi var den første til at rapportere på nyheden, men kort efter fulgte ESPN, spanske Marca og journalist Fabrizio Romano.

Ifølge Mohamed Bouhafs, er Sergio Ramos klar til at underskrive en toårig lang kontrakt med den franske klub Paris Saint-Germain, og derved har han fundet sit nye hjem, efter sin afsked med Real Madrid hvor hans kontrakt udløb onsdag i denne uge.

RMC-journalisten skriver også, at det forventes, at den spanske forsvarsspiller skal gå igennem medicinsk tjek inden for de kommende dage.

I følge flere medier kan Sergio Ramos få den toårige lange kontrakt, som endte med at være grunden til hans exit fra Real Madrid.

Sergio Ramos ville have en kontrakt på to år, men det ville Real Madrid ikke tilbyde, hvilket fik forhandlingerne om en ny kontrakt til at falde fra hinanden.

Sergio Ramos begyndte sin senior-karriere i Sevilla, men har spillet i Real Madrid siden 2005. Det fik dog i år sin ende. Læs mere om Sergio Ramos exit fra Real Madrid her:

Real Madrid bekræfter: Sergio Ramos forlader os