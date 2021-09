Medier: Vil have Koeman fyret nu

Ifølge en række spanske medier har flere bestyrelsesmedlemmer i FC Barcelona bedt præsident Joan Laporta om at fyre træner Ronald Koeman med øjeblikkelig virkning

Kaosset raser i FC Barcelona.

Bestyrelsen i storklubben har torsdag holdt krisemøde, hvor Ronald Koemans jobsituation var den vigtigste ting på dagsorden.

Sportsmediet Esport3 var først med nyheden, og senere bekræftede den store sportsavis AS, at de har fået samme oplysninger

På mødet skulle flere af bestyrelsesmedlemmerne havde udtrykt, at de mener, at Koeman skulle fyres med det samme.

Præsidenten skulle dog tøve med at fyre Ronald Koeman, blandt andet fordi den økonomisk trængte klub skal betale den 58-årige hollænder omkring 90 millioner kroner, hvis klubben vælger at sende Koeman på porten.

Ronald Koeman kan meget vel snart være fortid i FC Barcelona. Foto: Lluis Gene/Ritzau Scanpix

Tirsdag aften blev den catalonske storklub kørt over på Camp Nou, da FC Barcelona tabte 3-0 til Bayern München i Champions League. En kamp, hvor det ikke lykkedes Koemans mandskab at få et skud på mål.

Ronald Koeman sagde sidste år i august sit job op som hollandsk landstræner for at blive træner i FC Barcelona, hvor hollænderens kontrakt udløber efter denne sæson.

Sidste sæson lykkedes det Ronald Koeman at vinde den spanske pokalturnering, hvilket blev FC Barcelonas eneste trofæ i sæsonen.

FC Barcelona, med eller uden Koeman, må undvære danske Martin Braithwaite resten af året. Torsdag blev den danske landsholdsspiller opereret efter at have pådraget sig en knæskade.