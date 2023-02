Medierne går amok: 'Madrid ude af ligaen'

Overskrifterne i de spanske medier talte deres tydelige sprog.

'Mallorca smider Madrid ud af ligaen,' skrev Marca.

Madrid-avisen AS stemte i: 'Madrid ude af ligaen', stod der med store, demonstrative bogstaver på forsiden.

Søndag tabte Real Madrid med 1-0 på solskinsøen Mallorca. Og nederlaget fik altså to af Spaniens største sportsaviser til at dømme Kongeklubben ude af kapløbet om det spanske mesterskab - et kapløb, som rivalerne fra Barcelona fører.

Alt gik galt for madrilenerne.

Allerede under opvarmningen blev keeper Thibout Courtois skadet og måtte lade sig udskifte.

Et selvmål, et brændt straffespark og 10 gule kort senere måtte Carlo Ancelotti og co. slukørede forlade banen uden point.

'Vinis helvede'

Især én spiller havde det svært.

Real Madrids Vinícius Júnior blev mandsopdækket fra start til slut af Mallorcas to forsvarsspillere Pablo Maffeo og Antonio Raíllo.

Vinícius Júnior lå næsten ned ligeså meget, som han stod op. Foto: Juan Medina/Ritzau Scanpix

En tydeligt frustreret Vinícius Júnior (th.), der var træt af mandsopdækningen fra Maffeo og Raíllo. Foto: Juan Medina/Ritzau Scanpix

Det var tydeligt en del af øklubbens strategi - og det lykkedes.

Med flere voldsomme tacklinger og tydelige provokationer fik de ikke bare neutraliseret Vinícius Júnior; den 22-årige kantspiller var også tydeligt frustreret og fik selv en advarsel undervejs.

'Vinis helvede på Mallorca' navngav Marca brasilianerens søndag eftermiddag.

Hele 10 frispark blev der begået på Vinícius Júnior, og efter kampen udtrykte Real Madrid-træner Carlo Ancelotti sin utilfredshed.

- I dag glemte dommeren gentagelserne af overtrædelserne. Der skal komme et gult kort, når overtrædelsen gentages igen og igen.