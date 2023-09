Megastjerne pønser på pension

Efter den belgiske stjernespiller Eden Hazard skiftede London og Chelsea ud med Real Madrid, har karrieren kun gået ned af bakke.

Ganske vist har han hevet en fyrstelig sum i den spanske kongeklub, men på banen har spillet været alt andet end fyrsteligt.

Skade efter skade samt anklager om manglende form har været hovedoverskrifterne på tiden i Real Madrid, og derfor blev han og klubbn til den kommende sæson enige om at ophæve samarbejdet et år før tid.

Og i traileren til en ny fodbolddokumentar 'Believe', der handler om det belgiske landsholds skuffende VM-slutrunde i Qatar, hvor Hazard var med som kaptajn en sidste gang for de belgiske røde djævle, sætter det tidligere Chelsea ikon ord på, at han måske lurer på et karrierestop.

Hvor han kan se frem til at nyde tredje halvleg lige så meget, som han hidtil har brilleret i første og anden.

- Lidt efter lidt er det måske tid til at nyde livet med min familie og venner og drikke et par Jupiler-øl, siger en smilende Eden Hazard i den nye Amazon Prime-dokumentar.

Tilbage i juni lod det belgiske fodboldikon sig hylde under Belgiens landskamp mod Østrig. En kamp der endte med et skuffende 1-1 resultat på King Baudouin Stadion i Brussels.

Rygter om en retur til Belgien for 32-årige Hazard har også spirret hen over sommeren samt en mulig tur over atlanten til amerikanske MLS, hvor Lionel Messi er ifærd med at terrorisere MLS-holdene én efter én.

Men udover dokumentaren om det belgiske landshold har Hazard ikke udtalt sig om, hvad fremtiden kommer til at byde på.