Melder ud om stjerne: - Vi er i tvivl

Senest Real Madrid vandt Copa del Rey i 2014, lavede Gareth Bale et mål, der stadig hjemsøger den sagesløse Marc Bartra, som blev sat til vægs af Madrid-stjernen. Gense det ikoniske mål, inden kongeklubben skal forsøge at vinde trofæet tilbage lørdag aften.

Real Madrid-manager Carlo Ancelotti gav fredag aften en frisk skadesopdatering på to af holdets største stjerner forud for lørdagens Copa del Rey-finale

Fire Champions League-titler og vundne nationale mesterskaber i både Italien, England, Frankrig, Tyskland og Spanien.

Som klubtræner har italienske Carlo Ancelotti vundet det meste, og lørdag aften går jagten ind på endnu en pokal, når han og Real Madrid møder Osasuna i Copa del Rey-finalen.

Den kommende uge bliver i det hele taget ganske hektisk for de forsvarende spanske mestre.

Tirsdag aften møder de nemlig Manchester City i den første af to semifinaler i Champions League - en turnering, den spanske kongeklub i øvrigt også er forsvarende vinder af.

Real Madrid spillede sig onsdag aften videre til finalen i Copa del Rey efter en knusende sejr over FC Barcelona, der på eget græs blev ydmyget med hele 4-0.

Tager ingen risici

Især to Real Madrid-stjerner er tvivlsomme til lørdagens finale: Luka Modric og David Alaba.

37-årige Modric blev ramt af en baglårsskade i La Liga-opgøret mod Girona 25. april og har ikke været i spil siden.

Den kroatiske legende vendte dog tilbage til træningsbanen langt hurtigere, end de fleste havde ventet, men det er endnu uvist, om midtbanekreatøren kan spille lørdag aften.

- Vi er i tvivl. I går trænede han uden problemer og i dag er tanken at gøre det samme, sagde Real Madrid-manager Carlo Ancelotti på et pressemøde fredag aften.

- Hvis han ikke føler sig godt tilpas, vil vi ikke risikere noget. Men følelsen i går var rigtig god.

Efter fredagens pressemøde var der træning, og her deltog Luka Modric igen med resten af holdet. Foto: Javier Soriano/Ritzau Scanpix

En smule mere dyster lyder meldingen om østrigske David Alaba, der i kalenderåret 2023 af flere omgange har døjet med alskens skader.

Senest blev han skiftet ud med en skade i læggen i Champions League-kvartfinalen mod Chelsea 18. april.

- Vi tror ikke, han kommer til at risikere noget, lød det sigende fra Ancelotti om Alabas mulige finaledeltagen.

Efterlyser fairplay

Ved fredagens pressemøde blev 63-årige Ancelotti ligeledes spurgt ind til mængden af røde kort i La Liga.

Den bedste spanske række fører suverænt statistikken over flest røde kort blandt de fem største europæiske ligaer.

- For mig er der for mange. Ikke alle røde kort bliver givet for at forhindre skader, og mange gives forkert, lød det skarpt fra Ancelotti.

Der bliver uddelt mange røde kort i La Liga. For mange, hvis man spørger Carlo Ancelotti/Ritzau Scanpix

- I morgen (lørdag, red.) skal vi have en fair kamp. En korrekt og afbalanceret kamp. Jeg håber, at det også gælder vores modstander og dommeren.

Copa del Rey-finalen mellem Real Madrid og Osasuna spilles i Sevilla og begynder lørdag klokken 22.00.

