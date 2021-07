Messi accepterer gigantisk lønnedgang

Lionel Messis kontrakt med Barcelona udløb for to uger siden, men nu forlyder det, at argentineren er ved at nå til enighed med den catalanske storklub.

Således skriver den spanske avis Sport, at Barcelona og Messi har indgået en aftale, som dog nu endnu ikke er blevet underskrevet.

Ifølge avisen har Lionel Messi givet afkald på 50 procent af sin løn, fordi argentineren har forståelse for Barcelonas økonomiske problemer.

Lionel Messi har været uden kontrakt siden 1. juli. Foto: Alvaro Barrientos/Ritzau Scanpix

Først på plads om et par uger

Ifølge Sport er det primært skatteanliggender, der har gjort det kompliceret at få en ny kontrakt udarbejdet.

Nu er tiden kommet til, at Barcelonas og Messis advokater skal have papirarbejdet på plads, hvilket forventes at tage et par uger. Først i slutningen af juli forventes det, at Barcelona kan melde ud, at Messi fortsætter i klubben.

Ifølge Sport har Barcelona og Lionel Messi samtidig droppet idéen om at inkludere et fremtidigt MLS-skifte i aftalen.

Tidligere har der været snak om, at Messi ville stoppe i Barcelona om to eller tre år. Nu forlyder det dog, at den 34-årige argentiner er klar på at tage yderligere fem sæsoner i Barcelona.