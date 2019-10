Messi afslører: Jeg var tæt på at forlade Barcelona

For to år siden blev Lionel Messi endegyldigt idømt 21 måneders fængsel for skatteunddragelse ved den spanske højesteret.

Flere internationale medier har berettet om, at Lionel Messi havde ført i omegnen af 30 millioner kroner uden om det spanske skattesystem. En sag, der begyndte helt tilbage i 2013.

Da sagen tog sin begyndelse, var det et hårdt slag for Lionel Messi. Så hårdt, at han var klar til at forlade Spanien og dermed sin hjerteklub, FC Barcelona.

- Helt ærligt, dengang, da alt det med skattekaosset stod på, overvejede jeg oprigtigt at smutte. Det var ikke på grund af Barça, men fordi jeg ville forlade Spanien, siger Lionel Messi i et interview med radiokanalen RAC1 ifølge den spanske avis Marca.

- Jeg følte mig dårligt behandlet, og jeg ville ikke være i Spanien længere. Alle døre var åbne for mig, men der kom aldrig noget officielt bud. Måske fordi alle nok vidste, jeg inderst inde helst ville blive i Barcelona, siger Lionel Messi.

Lionel Messi planlægger nu at blive i FC Barcelona resten af sin karriere. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Den lille troldmand er som bekendt stadig Barcelona-spiller.

Når den nuværende kontrakt udløber i 2021, vil Lionel Messi være 34 år, og i interviewet med RAC1 fortæller fodboldstjernen, at han med al sandsynlighed vil stoppe sin aktive karriere i Barcelona-trøjen.

- Det er idéen, at jeg bliver her. Det har altid været sådan, og det har aldrig ændret sig. Det står efterhånden klart for mig, at jeg vil stoppe karrieren her. Jeg har mange følelser for klubben, og det vil også være godt for min familie at blive her. Vi tror, vi kan blive her resten af vores liv, siger Lionel Messi og skyder dermed tanken om at vende hjem til Newells Old Boys i hjemlandet ned.

- Jeg har ellers altid drømt om at spille på det hold. Men man må nogle gange sætte sin families ønske højere end sit eget, siger Lionel Messi.

Kæmpestjerne og AaB-fan: Tjener mere end hele Superliga-truppen

Superligaen Indefra: Afvist af træner-favoritten

Brøndby og Parken slås om landsholdet

På landshold med Højbjerg og Sisto: Nu læser han til lærer