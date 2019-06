Messi afslører mørk hemmelighed: Søn jubler ved Real Madrid-mål

Den argentinske verdensstjerne Lionel Messi har hele sin professionelle karriere spillet for FC Barcelona, og dermed er forholdet til ærkerivalerne fra Real Madrid nok ikke det allerbedste i verden.



Nu afslører Messi dog selv, at hans mellemste søn, Mateo, har fundet en måde at komme ind under huden på både Lionel og broren Thiago.



Det fortæller han til argentinske TyC Sports.



- Mateo kan godt lide alle trøjer fra alle hold, og han går med dem, siger Barelona-profilen og fortsætter:



- Men sidste gang, da vi spillede PlayStation, sagde han til mig 'Jeg vælger Liverpool. Dem der slog dig'. Han forstår en smule, men han forstår det ikke endnu. Det er ligesom, da vi tabte til Valencia, og han drillede os - eller når han ser fjernsyn og jubler ved Real Madrids mål for at irritere Thiago, lyder det fra Messi.



Kampen mod Valencia var desuden pokalfinalen, hvor Daniel Wass var med til at vinde.

