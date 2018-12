Messi bekræfter Cristiano-savn: Real-nedtur overrasker mig ikke

FC Barcelona fejrer nytårsaften på førstepladsen i den bedste spanske række, men det har været en sæson, hvor der er gået flere mål ind på den catalanske storklub end før. Det er dog noget, som Lionel Messi sagtens kan give en forklaring på.



Det gør han blandt meget andet i et stort interview med den spanske sportsavis Marca.



- Vi spiller 4-3-3 i denne sæson, hvor vi i sidste sæson havde to kæder med fire spillere i hver, som gav meget lidt rum til modstanderne. Derfor var det sværere dengang for de andre at score mål, siger han og fortsætter:



- Med en 4-3-3-opstilling har vi bolden mere og spiller bedre, men vi er ikke så stærke defensivt, og derfor kan modstanderne nemmere finde huller. I de seneste kampe har vi dog forbedret os defensivt, og jeg håber, at det bliver ved på den måde, lyder det fra Messi.



Lionel Messi jubler efter Champions League-scoring mod Tottenham. Foto: AP

Lionel Messi har netop vundet sin femte gyldne støvle, som Europas mest scorende. Foto: LLUIS GENE/Ritzau Scanpix

I samme interview kommer han eksempelvis også ind på, hvordan Real Madrid har klaret sig efter salget af Cristiano Ronaldo, hvor det ikke kommer bag på ham, at de har været i vanskeligheder.



- I begyndelsen af sæsonen sagde jeg, at det var en stor klub - en af de største i verden med mange store spillere - men alle ville savne Cristiano. Han scorer mange mål og giver ligeledes mange andre ting, så det overrasker mig ikke, forklarer argentineren.



Barcelona er på førstepladsen i La Liga med tre point ned til Atletico Madrid på andenpladsen, mens Real Madrid er på fjerdepladsen med otte point op til Messi og Co.

