Messi bekræfter lønnedgang og sviner ledelsen til

Lionel Messi bekræfter, at han og holdkammeraterne går 70 procent ned i løn. Samtidig sender argentineren en bredside mod klubbens præsident

Mange ville mene, at der er penge nok at tage af.

FC Barcelonas spillere går 70 procent ned i løn. Det meddeler holdets store stjerne Lionel Messi på sin Instagram-profil.

Samtidig sender han en bredside til klubbens ledelse.

- De forbløffer os igen og igen. Ledelsen forsøgte at ramme os ved sine lækager om forhandlingerne, skriver han.

Dermed går konflikten mellem spillerne og klubpræsidenten, Josep Maria Bartomeu, igen et skridt op ad konflikttrappen.

- Aftalen kunne godt være kommet i hus hurtigere, men vi spillere har ledt efter en model, hvor vi både hjælper klubben, men også redder medarbejderne i de her vanskelige tider, skriver han.

Han sender samtidig en hilsen til alle, der er bundet til deres hjem i Spanien, der er hårdt ramt af conora-udbrud.

- Vi kommer alle snart ud af den her situation, skriver Messi.

Det er anden gang på to måneder, at Messi langer ud efter ledelsen. Det kan du læse mere om her:

Se også: Ballade i Barcelona: Messi langer ud efter ledelsen

Kaos i Barcelona: Smutter Messi?

Se også: Danske tv-stationer afviser: Nej tak!