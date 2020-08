Messi blev væk

Barcelona-stjernen har taget endnu et skridt væk fra klubben, efter han ikke mødte op til coronatest søndag

En ung Messi-fan måtte søndag formiddag gå skuffet fra Barcelonas træningsanlæg uden et eneste glimt at Barcelona-stjernen.

Lionel Messi var nemlig ikke at finde til den obligatoriske coronatest søndag formiddag sammen med resten af Barcelona-spillerne.

Messi var kaldt ind til test klokken 10.15, men den argentinske spiller dukkede aldrig op, skriver flere spanske medier herunder Marca og Mundo Deportivo.

Foto: Manu Fernandez/Ritzau Scanpix

Allerede lørdag fortalte Messi gennem sine advokater, at han ikke ville dukke op til søndagens test, fordi klubben ikke vil forhandle med ham. Og den beslutning holdt han fast i.

Det betyder, at den 33-årige spiller ikke kan deltage i den første træning mandag med den nye træner Ronald Koeman.

Klubben vil ikke forhandle

Tidligere på ugen indgav Messi et ønske om at forlade klubben, selvom hans kontrakt først udløber i juni 2021. Han har fået indskrevet en exit-klausul i sin kontrakt, som gør, at han kan forlade klubben gratis.

Klubben mener derimod, at klausul allerede udløb 10. juni.

Barcelona-stjernens fremtid på holdet kan derfor ende i en langvarig juridisk kamp mellem spilleren og klubben.

