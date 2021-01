Messi-bombe: - Jeg ved, at han vil blive

Favoritten til at overtage præsidentposten i FC Barcelona Joan Laporta fortæller, at Lionel Messi vil gøre alt for at blive i klubben

Måske er det bare valgflæsk, men Joan Laporta giver FC Barcelona-tilhængerne håb.

Favoritten til at overtage præsidentposten i den pressede storklub siger, at Lionel Messi ønsker at blive i Barça.

Den 33-årige argentinske verdensstjerne sendte selv nogle helt andre signaler sidste år. Han ville væk, og det kunne kun gå for langsomt.

'Krigen i Catalonien' endte med et kompromis: Messi fortsatte, men kun indtil sommeren 2021, hvor hans aftale udløber.

Nu åbner Joan Laporta, der tidligere har været præsident i FC Barcelona, op for, at Messi måske alligevel fortsætter i klubben.

- Jeg ved, at han ønsker at blive, og jeg ved, at han vil gøre alt, hvad der står i hans magt for at blive, så længe klubben kan give ham et tilbud, der passer ham, siger Laporta til Sport.

Er Laporta manden, der kan overbevise Messi om at blive på Camp Nou? Foto: Hernan Muñoz/AP/Ritzau Scanpix

Lionel Messi har et meget anstrengt forhold til den tidligere Barcelona-præsident Josep Maria Bartomeu, men Laporta (og sandsynligvis også alle Barcelona-fans) håber, at en ny ledelse kan overbevise argentineren om at forlænge opholdet i Catalonien.

Planen var, at præsidentvalg skulle have været afholdt 24. januar, men det er på grund af corona-situationen udskudt og holdes formentlig 7. marts.

Ud over Joan Laporta stiller Víctor Font og Toni Freixa op.

Laporta stod i spidsen for FC Barcelona fra 2003 til 2010 og var dermed præsident for klubben i nogle af dens bedste år.

I den periode vandt Barça Champions League to gange.

Laporta og Messi har tidligere fejret succeser sammen. foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

De seneste sæsoner har FC Barcelona imidlertid været et stykke fra tidligere tiders niveau.

Det har frustreret Messi, hvis humør ikke blev bedre af, at vennen Luis Suárez i sommer blev sparket ud af Camp Nou.

FC Barcelona har søndag chancen for at hente et trofæ, når de møder Athletic Bilbao i finalen i Supercopa de España.

Lionel Messi sad skadet uden for i semifinalen mod Real Sociedad midt på ugen og er tvivlsom til finalen, der spilles i Sevilla.

