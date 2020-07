Messi-episoden alle snakker om

Der er dem, der hårdnakket hævder, at Quique Setién har mistet omklædningsrummet i FC Barcelona. Og så er der dem, der lige så stædigt påstår, at det ikke kan lade sig gøre:

Han har aldrig haft det!

Storklubbens sværvægtere – og dem er der et par stykker af – respekterer helt åbenlyst ikke trænerteamet. Senest er der via Movistar sluppet levende billeder ud fra opgøret i lørdags, hvor Barcelona måtte nøjes med 2-2 på udebane i Vigo.

’Total skilsmisse,’ analyserer Marca oven på episoden, hvor Lionel Messi helt åbenlyst ignorerer assistenttræner Eder Sarabia under en drikkepause på banen.

Sarabia går hen mod Messi for at levere en besked, men i samme øjeblik, argentineren spotter det, drejer han rundt med vandflasken i hånden og går væk. Han gider helt åbenlyst ikke høre, hvad Setiéns assistent har at sige.

Eder Sarabia står selvsagt ikke stærkt i situationen. Han forsøger sig dog kort efter igen, da Messi afleverer sin flaske, men stjernen ignorerer ham nok engang – og denne gang for øjnene af cheftræneren.

Du kan se episoden hos norske Dagbladet her

’Denne scene viser nervøsiteten og det tydeligt ødelagte forhold mellem trænerstab og omklædningsrummets sværvægtere,’ skriver Marca, der også kan fortælle, at tv-billeder viser en tydeligt rasende Luis Suarez råbe efter Sarabia fra tilskuerpladserne.

Efter kampen sagde stjernen fra Uruguay til medierne:

- Hvad der sker for os på udebane? Trænerne er der af en grund, lød den lettere kryptiske kommentar.

Stemningen er ikke ligefrem på toppen under 2-2 kampen tirsdag mod Atlético Madrid. Lionel Messi vender siden til Quique Setién. Foto: Alberg Gea/Reuters/Ritzau Scanpix

Marca kan også berette, at stemningen var på kogepunktet i Barcelonas omklædningsrum efter kampen på Estadio de Balaidos. De toneangivende spillere røg i heftigt skænderi med trænerstaben efter den uafgjorte kamp.

Stemningen er nok ikke blevet meget bedre, efter Barcelona tirsdag aften måtte nøjes med 2-2 hjemme mod Atletico Madrid. Cheftræneren erkender nu, at mesterskabet kan være tabt fem kampe før slutningen på sæsonen. Rivalerne fra Madrid har et forspring på et point og kan udbygge til fire med sejr i den kamp, madrilenerne har i hånden torsdag aften.

Barcelona har i de sidste fire kampe smidt seks point og kun vundet en sejr, og Quique Setién kan legende let være på affyringsrampen som sæsonens anden fyring hos catalonierne. Setién afløste midt i januar Ernesto Valverde, da han blev fyret.