- Messi er chokeret

En bombe eksploderede i fodboldverdenen torsdag aften, da FC Barcelona i en overraskende pressemeddelelse fortalte, at Lionel Messi ikke længere kunne fortsætte i klubben.

Forinden det dramatiske exit havde klubben ellers beroliget sine fans med en melding om, at de var optimistiske om en ny kontrakt. Storklubben forsøgte torsdag at tørre problemerne af i de spanske ligaregler.

Nu fortæller den spanske fodboldekspert Guillem Balagué til et radioprogram på BBC World, at argentineren selv er chokereret over udviklingen. Det fortæller Football-Espana.

- Han er i chok. Han havde ikke forventet dette. For et år siden ville han gerne forlade klubben, men kunne ikke. Nu vil han gerne blive, men må ikke, siger Balagué.

Økonomi eller ligaregler?

Ifølge Balagué vendte Messi hjem fra ferie torsdag, hvor han var klar på at underskrive kontrakten trods en massiv lønnedgang, hvilket betyder, at den seksdobbelte Ballon d’Or-vinder ikke længere ville være den bedst betalte i klubben.

- Men Barcelona havde besluttet, at de ikke ville prioritere Messi, men i stedet frigøre nogle midler, så der vil være plads til andre ting i budgettet end det 34-årige fodboldikon, beretter Balagué.

Barcelonas forklaring i gårsdagens i pressemeddelelse er finansielle og strukturelle, som klubberne i La Liga i Spanien er underlagt.

Nu hviler fodboldverdenens øjne på Barcelona-præsidenten Joan Laporta, som kl. 11 vil møde verdenspressen til et pressemøde, hvor de vil uddybe den del.

