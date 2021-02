- Messi er ikke et problem

Det er lige meget, at Lionel Messi står for otte procent af Barcelonas udgifter, for han står samtidig for 30 procent af indtægterne, forklarer præsidentkandidat

Kontrakten med Barcelona udløber til sommer, og Paris SG og Manchester City står og kigger sultent for at snuppe Lionel Messi.

Joan Laporta er en af favoritterne til at vinde præsidentvalget i Barcelona i marts, og han kæmper for at beholde Messi i klubben.

- Jeg vil gøre alt for at beholde Messi i klubben. Han er ikke et problem for os, siger Laporta til Skysports.

Senest har Messis nuværende kontrakt været lækket, hvor han får en milliard om året, og da Barcelona har økonomiske problemer, så kunne det ligne en udfordring at forlænge kontrakten.

- Messis løn er omkring otte procent af de samlede udgifter, men han genererer 30 procent af indtægterne, siger Laporta.

- For at sikre, at han bliver i Barcelona, er der behov for et godt tilbud. Messi skal værdsættes med den kærlighed, han fortjener, siger Laporta.

- Han skal have et værdigt økonomisk bud, men han er ikke typen, der gør det for pengene. Han skal have et godt tilbud rent sportsligt, for han er en vinder, og han vil vinde igen med Barcelona, siger Laporta.

Laporta og Messi sammen helt tilbage i 2010. Foto: Manu Fernandez/Ritzau Scanpix

Og der er en helt særlig grund til, at han gerne vil beholde Messi.

- Det vigtigste, som er uvurderligt, er, når man spørger et barn, hvem er den bedste i verden, så svarer de Messi med det samme, siger Laporta.

58-årige Laporta var også Barcelona-præsident i Messis første seniortid i klubben. Han stod i spidsen for catalanerne fra 2003 til 2010.

