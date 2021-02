Se semifinale-bragene i Copa del Rey, hvor Barcelona møder Sevilla onsdag. Kampene vises her (PLUS+)

Hvad gør man, hvis man gerne vil have en af historiens bedste fodboldspillere til at skifte til sit land?

France Football har i hvert fald valgt at klippe Lionel Messi ind i en Paris Saint-Germain-trøje og sætte ham på forsiden af deres magasin.

Ved at bage åbenlyst viser de, at argentineren er mere end velkommen i Frankrig, men om det hjælper, kan kun tiden vise.

'PSG's hemmelige kort,' lyder overskriften i French Football, hvorefter der kommer en løsning til, hvordan Messis enorme løn skal betales.

- Vi skal gøre som med David Beckham, siger økonom Pierre Rondeau.

Han forklarer, at englænderen blev betalt gennem fonde.

En anden, der skal lokke Messi til, er tidligere holdkammerat Neymar.

- Det, jeg vil mest, er at have fornøjelsen af at spille med ham igen.

- Han kan spille i min rolle, det vil ikke være et problem med mig. Vi skal helt sikkert gøre det næste år, har Neymar tidligere sagt.

Argentineren kan frit skifte klub efter sæsonen og er en populære herre. Foto: Jorge Guerrero/Ritzau Scanpix

Desuden skal de mange argentinere også være et trækplaster.

Cheftræner Mauricio Pochettino har ligesom Messi været i Newells Old Boys, mens Ángel Di María er klar på at blive, hvis landsmanden kommer.

- Min kone sagde til mig: 'Hvis Leo kommer, bliver vi, og du laver ham asado (grillaften, red.)'. Det ville være dejligt, jeg kunne ikke bede om mere, når det kommer til fodbold.

Det franske Messi-forside vækker opsigt i Spanien. Barcelona-avisen El Mundo Deportivo skriver 'France Football klæder Messi i PSG-trøje!', mens Sport sætter France Footballs forside på sin egen forside og skriver 'Total chikane'.

Messi, der har kontraktudløb til sommer, møder sammen med Barcelona PSG den kommende uge i Champions League.

