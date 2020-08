- Messi har begået en kæmpe fejl

Så ruller 2. division igen, og Ekstra Bladet sender samtlige 14 kampe i hver eneste runde. Køb adgang her (+) for kun 49 kroner om måneden.

Tirsdag aften landede en atombombe i fodboldens verden.

Lionel Messi indgav officielt sit transferønske - han ønsker ikke at være i Barcelona længere. Argentineren kom til klubben som 13-årig og har med seks Ballon d'Or-titler, ti spanske mesterskaber og fire Champions League-triumfer gjort, hvad ingen troede muligt for den klejne boldkunstner.

Messis drastiske skridt har fået magtkampen i Barcelona til at eskalere, og nu kræver mange præsident Josep Maria Bartomeus afgang, selvom præsidentvalget i storklubben først er i 2021.

Præsidentkandidaterne taler De første meldinger fra nogle af kandidaterne er væltet ind: Jordi Farre: I morgen (I dag) kl. 9 vil jeg stille et mistillidsvotum mod Bartomeu og bestyrelsen. Vi må ikke lade dem fortsætte et minut mere - for Barcelonas skyld. Emili Rosaud: - Det er utilgiveligt at lade Messi gå. Victor Font: Hvis der skal være nogen som helst chance for, at Messi skal blive, så skal præsidenten gå af med det samme.

En af de andre præsidentkandidater ved navn Toni Freixa går en lidt anden vej. Han langer kraftigt ud efter Lionel Messi.

- Jeg er overrasket og skuffet. Jeg er skuffet over, hvad Messi har gjort. Kontrakter skal opfyldes, så det, Messi skal gøre, er at komme med de 700 mio. euro (5 mia, red.) og forlade klubben.

- Jeg er ikke bekymret over, at Messi forlader klubben, for alt har en ende. Det, der er vigtigt, er, at han gjorde det på en så forkert måde og uden at respektere klubben.

- Mellem Messi og Barça er der ingen tvivl om, at folket er med Barça. Messi har begået en stor fejl ved at lave sådan en konfrontation med mellem ham og Bartomeu.

Freixa fik ved præsidentvalget i 2015 blot fire procent af stemmerne, mens Bartomeu fik over 50 procent. Men sidstnævnte synes ekstremt presset.

Bartomeu har netop præsenteret Ronald Koeman som ny træner. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

En anden fejl, som Messi kan have begået, kan rettes mod at se på selve kontrakten. Den er nemlig ikke lige til at komme ud af, lyder det til.

Den tidligere præsident Joan Gaspart fortæller til Marca, at han har set Messis kontrakt, og han kan ikke bare forlade skuden sådan uden videre. Ifølge Gaspart kan argentineren først forlade klubben i 2021 - og ellers bliver det dyrt.

- Jeg foretrækker, at han smutter gratis næste år frem for at forlade klubben for under 700 mio euro.

Lige nu går meldingerne på, at Manchester City skulle være i førersædet, hvis Messi ender med et skifte. En genforening med Guardiola i så fald.

