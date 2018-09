Messi har intet liv: - Han bor i et gyldent fængsel

Lionel Messi har ikke tid til at bruge et stort tv, han kan ikke gå ud og drikke, og hvad skal han med en Ferrari, når der ikke er langt til træning, lyder det

Lionel Messi er fem gange kåret til verdens bedste fodboldspiller, og langt de fleste fodbolddrenge verden over drømmer formentlig om at blive bare halvt så gode.

Men ifølge den tidligere Serie A-stjerne Pablo Daniel Osvaldo så er det slet ikke værd at bytte liv med Messi.

- Nej, jeg ville gerne kunne spille som ham, men han har jo ikke noget liv. Han lever i et gyldent fængsel, siger Osvaldo til Marca.

- Han kan jo ikke bare gå ud og få noget at drikke. Han er måske ligeglad med det, men det ville jeg ikke være, siger Osvaldo.

- Jeg vil tro, at Messi køber verdens største tv, men han har aldrig tid til at bruge det.

- Og hvorfor skulle du ville have en Ferrari, hvis du bare går fra dit træningsanlæg, der ligger 15 minutter væk.

- Jeg bekymrede mig aldrig om penge, men alligevel brugte jeg penge på dumme sager. Det gør jeg stadig, men på billigere ting, siger Osvaldo.

Lionel Messi og Barcelona har de seneste to kampe også haft problemer på banen. Foto: Pau Barrena / Ritzau Scanpix

Pablo Osvaldo jubler efter scoring for Inter i november 2014. Foto: AP

Pablo Osvaldo er født i Argentina, men har siden skiftet statsborgerskab, så han har spillet 14 kampe for det italienske landshold, inden han i 2016 stoppede karrieren som 30-årig for at blive rockmusiker.

Han har stadig lidt kontakt til Messi, der kun er et år yngre end Osvaldo.

- Sidste gang, jeg så ham, var, da jeg gav ham albummet. Vi er ikke venner, men han er et hyggeligt menneske, der omfavner mig og overfører god energi, siger Osvaldo.

- Hvis jeg var Messi ville jeg ikke forlade fodbolden, som jeg har gjort det. Han er den bedste i verden, og så skal man dedikere sig til det 24 timer i døgnet 365 dage om året, selvom man er et naturtalent, siger Osvaldo.

- Cristiano Ronaldo blev ikke født som et geni som Messi. Han er mere en maskine, og han kan lide at komme hjem og lave 150 mavebøjninger, hvor jeg bare tændte op i grillen, siger Osvaldo.

32-årige Pablo Osvaldo nåede at spille i adskillige Serie A-klubber, men han størst succes for AS Roma, som han scorede 27 gange for i 55 kampe fra 2011 til 2013. Det blev også til ophold i Spanien, England og Portugal, hvor han optrådte for Espanyol, Southampton og Porto, inden karrieren blev afsluttet i Boca Juniors.

Savnet efter grillmad og øl blev dog for stort for angriberen, der i stedet satsede på en musik-karriere.

I dette hus i Rosario voksede Lionel Messi op i 90'erne. Foto: AP

Lionel Messi ved sidste års 'The Best-kåring', men i år var han slet ikke nomineret. Foto: AP

