Messi i opsigtsvækkende interview

FC Barcelona-profilen Lionel Messi har stadig ikke besluttet sig for, hvad der skal ske, når hans kontrakt udløber i sommeren 2021.

Det siger han i et stort interview med den spanske tv-station La Sexta.

Interviewet er et sjældent åbenhjertigt et af slagsen med argentineren, der betragtes som en af verdens bedste fodboldspillere nogensinde.

- Jeg ved ikke, hvad der skal ske. Jeg venter, til sæsonen slutter, siger han.

Han åbner dog en dør på klem for en mulig tur til den anden side af Atlanten.

- Jeg ville elske at opleve USA, at spille i den liga og leve det liv. Men jeg ved ikke, om det kommer til at ske, siger 33-årige Messi.

Messi vakte opsigt, da han i sommer anmodede om at forlade klubben.

- Jeg brugte hele året på at fortælle Bartomeu, at jeg ville forlade Barcelona. Men præsidenten blev ved med at sige nej. Jeg sendte en burofax for at gøre det officielt. Jeg troede, jeg havde afsluttet min tid i klubben. Jeg havde brug for en forandring. Jeg ville væk, Barça var et overstået kapitel, siger argentineren i det opsigtsvækkende interview.

Messi var på vej ud ad døren i Barca. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Skiftet endte med ikke at blive til noget, da Barcelona forlangte, at en eventuel ny klub skulle betale argentinerens fulde frikøbsklausul på svimlende 700 millioner euro - 4,28 milliarder kroner.

Til sommer kan han dog skifte kvit og frit, hvis han ønsker det.

- Lige nu er det vigtigste at fokusere på holdet og afslutte sæsonen på en god måde. Vi skal fokusere på at vinde trofæer og ikke lade os distrahere af alle mulige andre ting, lyder det fra Messi.

Han skjuler dog heller ikke sin skuffelse over den seneste tids ringe resultater for den sejrsvante storklub.

- Det er svært for alle i klubben lige nu, og dem, der er en del af klubben, ved, at det står skidt til, og at det bliver svært at vende tilbage til, hvor klubben var engang, siger Barcelona-profilen til La Sexta.

Barcelona ligger på femtepladsen i La Liga med 24 point efter 14 kampe.

