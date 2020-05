Messi ikke bekymret for coronavirus

I spansk fodbold arbejdes der på at genstarte sæsonen i juni, efter at fodbolden i La Liga har været suspenderet siden 10. marts på grund af coronapandemien.

Den argentinske superstjerne Lionel Messi er dog ikke videre bekymret for at få coronavirus, når han tørner ud for FC Barcelona igen.

- Der er jo smittefare overalt.

- Så længe du går uden for en dør, er der en smittefare, så jeg synes ikke, man skal tænke så meget over det. Ellers kan man jo ikke tage nogen steder hen, siger Lionel Messi til avisen Mundo Deportivo.

Argentineren glæder sig til at komme tilbage på banen, men han anerkender, at det bliver en anderledes oplevelse end normalt.

- Jeg glæder mig til, at turneringen genstarter. Vi ved, det bliver lidt usædvanligt uden tilskuere på tribunerne, men jeg har prøvet det før, så jeg kender det, siger han.

Messi bider dog mærke i, at der er udsigt til, at holdet skal i karantæne sammen i stedet for, at spillerne for eksempel kan tage hjem til deres familier.

- Med hensyn til karantænen er vi overhovedet ikke for idéen om at være væk fra vores familier, men vi må vente og se, hvad den endelige plan er, siger han.

Messi og resten af holdet i den catalanske storklub har været tilbage på træningsbanen siden sidste uge, hvor La Liga gav holdene lov til at træne fra 5. maj.

La Liga mangler i øjeblikket at afvikle 11 spillerunder. Lionel Messis FC Barcelona fører divisionen med to point ned til ærkerivalerne fra hovedstaden, Real Madrid.

Præsidenten for La Liga, Javier Tebas, har udtalt, at han håber, at kampprogrammet kan genoptages 12. juni.

