Messi-lejren om rygter: I lyver

Rygterne om, at FC Barcelona allerede har henvendt sig til Lionel Messi i forhåbningen om at hente argentineren tilbage, bliver nu manet i jorden af Messis egen lejr

I dag er det præcist ét år siden, at Lionel Messi brød grædende sammen på sit afskedspressemøde i Barcelona.

Siden er han gentagne gange blevet rygtet tilbage til Camp Nou, og for nylig har FC Barcelona-præsident Joan Laporta endnu en gang luftet netop dén idé.

Det har sågar forlydt, at Barcelona allerede har kontaktet Lionel Messi i forhåbningen om at forhandle en kontrakt.

Men det afvises nu kategorisk af Messi-lejren. Det skriver Mundo Deportivo.

Her lyder det, at 'der ikke har været nogen henvendelse fra Laporta til nogen i miljøet omkring Lionel Messi eller omvendt, og den, der siger det, lyver'.

Foreløbigt løber Messis kontrakt med Paris Saint-Germain frem til sommeren 2023.

Han har tidligere italesat ønsket om at prøve kræfter med den amerikanske MLS, når karrieren rammer dets efterår. I 2019 købte han endda en svinedyr luksuslejlighed i Miami.

Søndag tog Messi faktisk turen til Spanien og landede i Barcelona, men det er blot for at holde ferie i den catalonske storby - og altså ikke for at tilnærme sig Laporta.

Med to scoringer fik Messi en perfekt start på sæsonen for PSG, da de franske mestre lørdag slog Clermont med 5-0.

Her scorede den magiske argentiner blandt andet et fremragende saksesparksmål.

Lionel Messi scorede et akrobatisk saksesparksmål i sæsonens første kamp i Ligue 1 i weekenden. Foto: Stephane Mahe/Ritzau Scanpix

