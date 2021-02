Messi-magi

FC Barcelona havde ingen problemer med at køre tre point ind på La Liga-kontoen, da Alaves gæstede Camp Nou sent lørdag.

Lionel Messi foldede hele sit repertoire ud og var arkitekten bag en sikker sejr på 5-1.

Det tog en halv time at få prikket hul på gæsterne fra Baskerlandet, men derfra var der kun kortvarigt en smule tvivl om udfaldet i anden halvleg.

Den unge portugiser Trincao åbnede scoringen på en flad afslutning i feltet, mens Lionel Messi måtte se en scoring annulleret for offside ikke så længe efter.

Messi havde dog ikke i sinde at gå målløs til pause. I tillægstiden trak han sig fri uden for feltet og smækkede flot bolden ind ved nærmeste stolperod.

Der var intet i Alaves' spil, som gav antydninger af, at et stort comeback kunne være under opsejling.

En fejlaflevering af Barcelona ti minutter efter pausen blev udnyttet af Luis Rioja, og pludselig var der spænding om resultatet.

Reelt var en udligning aldrig tæt på. I stedet var Messi ophavsmand til Trincaos 3-1-mål godt et kvarter før tid, og minuttet efter viste Barcelonas 10'er igen magi.

Fra 25 meters afstand hamrede han bolden i kassen til 4-1. Endnu et kanonmål af Messi.

Ti minutter før tid leverede han en smuk chipaflevering til Antoine Griezmann, som kunne sende bolden på tværs og sætte Junior Firpo op til 5-1-scoringen.

Dermed var kampen effektivt lukket, og Barcelona er igen a point med Real Madrid på andenpladsen i La Liga efter 22 kampe.

Begge hold har dog otte point op til Atlético Madrid i førersædet. Atlético har endda spillet en kamp færre.

