Messi-møde vækker opsigt

Et møde mellem FC Barcelonas præsident Joan Laporta og Lionel Messis far Jorge Messi fandt sted i sidste uge, hvor parterne blandt andet diskuterede om Messis fremtid er på Camp Nou

Lionel Messis fremtid er fortsat uvis, men det er ikke fordi, der ikke sker noget i kulissen.

I sidste uge holdt FC Barcelonas præsident Joan Laporta nemlig et møde med Messis far, Jorge Messi, som blandt andet handlede om en mulig retur til Blaugrana for argentinerens vedkommende.

Det skriver radiostationen Radio Catalunya.

Lionel Messi, der lige nu tørner ud for den franske storklub PSG, har ikke forlænget sin kontrakt med klubben, og den står lige nu til at udløbe 30. juni.

I radioprogrammet Tot Costa kunne de dog berette om, at der ikke skete synderligt meget på mødet i forhold til et skifte, men muligheden for et comeback er i den grad stadig på tale.

Joan Laporta flankeret af danske Andreas Christensen ved danskerens præsentation i sommer. Foto: Jonathan Damslund

Der er dog rigtig mange ting, der skal gå op i en højere enhed, hvis det skal blive en realitet, hvor specielt argentinerens løn er en kæmpe udfordring for den catalanske klub.

Ud over Messis mulige retur snakkede parterne også om Messis bror.

Matias Messi kom nemlig i vælten, da han svinede Laporta til, mens han streamede på Twitch, efter han var blevet spurgt ind til, om Lionel Messi ville vende retur til den spanske storklub.

Messis bror undskylder: - Det var bare en joke

- Vi kommer ikke tilbage til Barcelona - og hvis vi gjorde, så skulle der gøres rent. Blandt andet skulle Joan Laporta smides ud. En utaknemmelig person, sagde Matias Messi blandt andet.

Han har dog siden været ude og undskylde og forklarede, at det bare var en joke.

