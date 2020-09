Messi optrapper Barcelona-krig

Lionel Messi har optrappet krigen med FC Barcelona-præsidenten, Josep Bartomeu, efter at hans gode ven og makker i angrebet Luiz Suarez er skiftet til ligarivalerne fra Atletico Madrid.

Messi har taget Instagram i brug for at hylde sin nu tidligere holdkammerat og sende en stikpille til klubbens præsident.

- Det bliver mærkeligt at se dig i en anden trøje og endnu mærkeligere at spille imod dig. Du fortjente at få en afsked for den, du er; en af de vigtigste spillere i klubbens historie, som opnåede store ting med holdet og individuelt.

- Du fortjente ikke at blive smidt ud på denne måde. Sandheden er, at intet længere kan overraske mig, skriver den argentinske stjernespiller på Instagram.

Artiklen fortsætter under Instagram-opslaget:

Suarez blev i sommer ringet op af den nye Barcelona-træner, Ronald Koeman, der på et minut fortalte uruguayaneren, at han ikke var en del af planerne for den kommende sæson, og han var fri til at finde en ny klub.

Se også: Brutalt opkald - 'fyret' på et minut

Suarez blev forståeligt rasende over måden, han blev behandlet på, og det samme er klubbens helt store stjerne Lionel Messi blevet.

Han deltog sågar i Suarez' farvel-ceremoni på klubbens stadion Camp Nou.

Messi langede for et par måneder siden ud efter Josep Bartomeu, der beskyldte præsidenten for ikke at have en plan og ambition for klubbens fremtid. Han var så utilfreds med præsidenten, at han fortalte, at han ville forlade FC Barcelona i denne sommers transfervindue.

Artiklen fortsætter under billedet:

Messi og Suarez havde et rigtig venskab og partnerskab i FC Barcelona. Foto: Vincent West/Ritzau Scanpix

Se også: Bider mærke i helt særlig detalje

Det er ikke sket, og Messi bliver og opfylder sin kontrakt i FC Barcelona, der udløber til næste sommer. Selvom han stadig er i klubben, fortsætter han den skarpe kritik af Bartomeus ledelsestil.

Luis Suarez er den tredjemest scorende spiller i FC Barcelonas historie med 198 mål i 283 kampe for klubben. Han er kun overgået af César og Lionel Messi.

Han kom til klubben i 2014, efter at han for alvor slog sit navn fast, som en af verdens bedste angribere i Liverpool FC.

Den 33-årige uruguayaner skal nu danne angrebstrio med kontroversielle Diego Costa og vidunderdrengen Joao Felix i Atletico Madrid.

Se også: Storroser Wilczek: - Fantastisk!

Se også: Dplay nede under FCK-kamp

Hendes første ord efter grusom ulykke