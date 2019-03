Messi overrasker: Savner Ronaldo

Lionel Messi ærgrer sig over, at Cristiano Ronaldo ikke spiller i Spanien mere

Messi eller Ronaldo?

Det spørgsmål er vel nok det mest stillede i fodboldverdenen de seneste ti år, hvor argentineren og portugiseren har været på en helt anden planet i forhold til de øvrige verdensstjerner.

Den store rivalisering mellem de to betyder dog ikke, at Lionel Messi glæder sig over, at Cristiano Ronaldo efter ni år i Real Madrid valgte at bytte Spanien og La Liga ud med Italien og Serie A.

- Det var godt at spille mod Cristiano, selvom det var svært. Jeg nød at vinde turneringer, da han var i Madrid. Det ville være godt, hvis han stadig var her, sagde Messi i et interview med radiostationen Club 947 FM ifølge AS.

Barcelona-spilleren har vundet Ballon d'Or fem gange. Det samme har Cristiano Ronaldo, så heller ikke på den front kan man få afgjort diskussionen om Messi eller Ronaldo. Fra 2008-2017 delte de to samtlige ti titler og lod først andre til fadet i 2018, hvor Luka Modric snuppede den prestigefyldte titel.

Artiklen fortsætter under billedet...

Foto: Ritzau Scanpix

Messi lægger da heller ikke skjul på, at Ronaldos tilstedeværelse i Juventus er medvirkende til, at han har stor respekt for dem forud for de afgørende måneder i Champions League.

- Jeg har stor respekt for Juventus. Jeg synes, de er et meget stærkt hold med gode spillere - og endnu mere med Cristianos ankomst. Med sejren over Atletico Madrid har de fået en stor fordel, men jeg håber vi kan spille med også, siger Messi om den afgørende fase i Champions League, hvor Barcelona møder Manchester United, mens Juventus skal op mod Ajax.

I interviewet løfter han også en anelse af sløret for, at han nok ikke tager samme valg som Ronaldo og skifter til en af de andre store ligaer i Europa. I stedet drømmer han om at slutte i barndomsklubben Newell's Old Boys, hvis det kan lade sig gøre.

- Jeg vil udsætte mit karrierestop, så længe som muligt. Jeg vil elske at slutte min karriere i Newell's, men det er ikke let. Jeg ved det ikke, siger han.

Lionel Messi får mulighed for at udbygge sin suveræne status som topscorer i La Liga lørdag eftermiddag, når Barcelona tager imod Espanyol i det catalanske lokalbrag.

Messi er suveræn topscorer i La Liga med 29 mål. Foto: Ritzau Scanpix

